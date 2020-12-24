Поліція не застосовуватиме електрошокери на масових акціях — Клименко

Поліцейські не застосовуватимуть електрошокери на масових акціях, оскільки це недоцільно.

Про це керівник Нацполіціі Ігор Клименко заявив в інтерв'ю «Цензор.нет», передає Укрінформ.

«Ми на масові акції не беремо навіть гумові палиці. Кийки тільки у спецпідрозділів, і то, для того, щоб захистити інших людей у разі явного і жорсткого порушення громадського порядку. Ми мінімізуємо прояв сили. Тому, якщо у когось є бажання поговорити про те, що електрошокер застосовуватиметься під час масових акцій, я скажу так: не буде. Це недоцільно», - сказав керівник Нацполіціі.

Клименко уточнив, що якщо говорити про електрошокери, які застосовуються правоохоронцями у понад 100 країнах, то вони призначені тільки для того, щоб зупинити злочинця і зберегти життя.

«Закон чітко говорить про те, в яких випадках спецзасоби застосовуються. Однозначно вони не застосовуватимуться щодо вагітних жінок, людей похилого віку, дітей тощо. Більше того, використання електрошокера допускається тільки після відповідної підготовки співробітників поліції. Наразі шокерів закуплено всього лише 200», - поінформував чиновник.

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Клименко наголосив, що в Нацполіції очікують ухвалення законопроекту, яким вносяться зміни до закону про Нацполіцію, тому що турбуються за своїх співробітників, які після застосування спецзасобів можуть фігурувати в розслідуваннях того ж ГБР.

«Але основне завдання - мінімізувати летальність при застосуванні електрошокерів. І застосовувати ми їх будемо виключно проти злочинців, щоб припинити посягання на життя і здоров'я співробітників поліції або громадян. За великим рахунком - електрошокер це альтернатива вогнепальної зброї. Ось так це слід сприймати», - сказав він.

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За словами Клименка, кожен співробітник поліції в кінці своєї зміни в разі застосування електрошокера писатиме рапорт і пояснюватиме, за яких обставин він його застосував.

Відповідаючи на запитання, Клименко уточнив, що поліція реагуватиме на заяви громадян, якщо вони стосуватимуться того, що людина вважає, що електрошокер щодо неї було застосовано безпідставно і незаконно, і в таких випадках проводитиметься службове розслідування.

Як повідомлялося, 11 листопада уряд погодив законопроект про внесення змін до статті 45 Закону України «Про Національну поліцію», яким передбачається внесення змін до підстав застосування поліцейськими електрошокерів.