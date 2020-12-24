Поліція розкрила низку злочинів, пов’язаних із підпалом будинку Шабуніна

У кримінальному провадженні про підпал будинку керівника Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна правоохоронці провели вже ряд експертиз.

Про це керівник Національної поліції Ігор Клименко заявив в інтерв'ю «Цензор.нет», передає Укрінформ.

«Ряд експертиз уже проведено. Ми перевірили всіх людей, які в той час були там. У нас є кілька версій. Ми не сидимо на місці», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, яку з версій виділяють правоохоронці, Клименко сказав, що перша версія - умисний підпал.

«І розслідуючи цей злочин, розкрили ще ряд інших, скоєних однією і тією ж групою осіб», - повідомив Клименко.

Інших деталей з приводу справи про підпал будинку Шабуніна Клименко не повідомив.

Як повідомляв Укрінформ, невідомі в ніч на 23 липня підпалили будинок керівника громадської організації "Центр протидії корупції", активіста Шабуніна. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

22 вересня Шабунін повідомив, що експертиза підтвердила, що підпал його будинку був умисний.