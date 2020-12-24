У справах про підпал авто Лероса і Богдана ще тривають експертизи - глава Нацполіції

У кримінальних провадженнях про підпали автомобілів народного депутата Гео Лероса і екскерівника Офісу Президента Андрія Богдана ще не закінчені всі експертизи.

Про це керівник Нацполіції Ігор Клименко заявив в інтерв'ю «Цензор.нет», передає Укрінформ.

«Одна з основних версій у справі про згорілий автомобіль Гео Лероса стосується його діяльності як народного депутата. Призначено ряд експертиз. В їх числі - пожежо-технічна, молекулярно-генетична тощо. Те ж стосується і підпалу автомобіля Андрія Богдана - у цій справі також ще не закінчені експертизи», - уточнив Клименко.

Окремо, стосовно ситуації з автомобілем програми «Схеми», керівник Нацполіції заявив, що правоохоронці просунулися «трохи далі».

Зокрема, в цьому кримінальному провадженні підозру висунуто трьом громадянам, одного вдалося затримати, але за рішенням суду він вийшов під заставу в розмірі 170 тис. грн. Також ще двом підозру висунуто заочно, їх оголошено в розшук.

Клименко уточнив, що «ми розуміємо, хто і як це зробив».

Відповідаючи на запитання, чи розуміють правоохоронці, хто це замовив, він відповів ствердно, але уточнив, що це все, що він може наразі сказати в інтересах слідства.

Як повідомлялося, 28 серпня Лерос повідомив, що йому спалили автомобіль. Того самого дня за цим фактом було зареєстровано кримінальне провадження № 12020100060002673. Дії невстановлених осіб були кваліфіковані за ч. 1 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).

Також поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля 11 серпня вночі у Дніпровському районі Києва. Tesla, яка була пошкоджена вогнем, належить колишньому керівнику офісу Президента Андрію Богдану.

Читайте також: Лерос і Юрченко побилися у кулуарах Ради

Також журналіст Михайло Ткач повідомляв, що вночі 17 серпня автомобіль програми «Схеми» підпалили біля будинку водія знімальної групи.

Поліція почала кримінальне провадження за цим фактом, назвавши інцидент як умисне знищення майна.

26 серпня правоохоронці затримали двох осіб, імовірно, причетних до підпалу автомобіля програми «Схеми» вночі 17 серпня, ще двоє - в розшуку.