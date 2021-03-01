Зеленський виступає за відновлення роботи ВККС та процедури відбору до ВРП

Нині в українських судах нестача третини суддів, заявив глава держава під час виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Через відсутність майже третини суддів громадяни змушені місяцями, а інколи і роками очікувати на розгляд своєї справи. У цьому контексті важливо відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також вдосконалити процедуру добору кандидатів до Вищої ради правосуддя”, - сказав Зеленський.

Водночас він підкреслив, що робота ВККС та ВРП потребує “суттєвого вдосконалення”, адже, за його словами, кадровий склад судової системи - це не лише про достатню кількість, але і, перш за все, про високу якість.

“Систему мають заповнити професійні, порядні судді, які зможуть змінити стійке, на жаль, негативне ставлення людей до цієї професії та відновити довіру українців до судової гілки влади”, - підкреслив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада 2019 року набув чинності закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування". Закон запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яким призначення на посади членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу.

7 листопада 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України заявила про припинення повноважень. Згідно з законом «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування» для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККС Вища рада правосуддя повинна утворити конкурсну комісію та затвердити її персональний склад.

12 грудня ВРП оголосила про початок конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 20 грудня 2019 року Рада суддів України обрала до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККС трьох своїх кандидатів, натомість, як поінформували у ВРП, міжнародні та іноземні організації, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, пропозиції щодо своїх кандидатів у визначений строк не надали. Зважаючи на це, у березні 2020 року ВРП визнала неможливим утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККС, а сам конкурс таким, що не відбувся.

Верховна Рада 2 лютого 2021 року ухвалила у першому читанні законопроєкт №4229 "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Закону України "Про Вищу раду правосуддя" щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів. Цим законопроєктом пропонується частково вирішити проблему «кадрового голоду» в судовій системі шляхом розблокування і завершення конкурсних процедур, оголошених попереднім складом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС), а також шляхом проведення конкурсу для кандидатів, які, незважаючи на проходження всіх стадій добору, визначених законодавством, з незалежних від них причин не були призначені суддями.