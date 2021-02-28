З 1 березня підвищують пенсії для восьми мільйонів українців
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
«Вже відзавтра пенсії для восьми мільйонів українців зростуть на 11%. В середньому зростання становитиме 300 грн», - написав Шмигаль.
За його словами, Кабінет Міністрів також продовжує працювати над додатковими механізмами підтримки. Наприклад, минулого року люди віком від 80 років почали отримувати 500 грн щомісячної доплати, а вже цьогоріч додаткові виплати в розмірі 400 грн почнуть отримувати й люди, старші за 75 років.
«Уряд також подав законопроєкт, який чітко визначатиме автоматичну індексацію пенсій 1 березня. Ще одним кроком до справедливої та достойної пенсії в Україні стане запровадження накопичувальної системи, над якою Уряд і Парламент зараз активно ведуть роботу», - додав Прем'єр.
Він зазначив, що загалом влада дбає про людей. Вже цього року послугою «єМалятко» зможуть скористатися батьки дітей, що народилися на тимчасово окупованих територіях. Окремий сервіс цього тижня запустили й для підтримки наших ветеранів. За допомогою смартфона або комп’ютера вони зможуть цілодобово отримати інформацію про санітарно-курортні заклади та суб’єкти надання послуг із психологічної реабілітації. Новостворений ресурс отримав назву «е-Ветеран», і впровадження цієї системи значно покращить процедуру користування пільгами й послугами.
Як повідомляв Укрінформ, 22 лютого 2021 року уряд схвалив постанову "Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році”. Відповідно до постанови, у 2021 році індексація пенсій буде проведена з 1 березня.