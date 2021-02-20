В Україні майже 110 тисяч осіб отримують пенсію у разі втрати годувальника

Майже 110 тисяч осіб в Україні отримують пенсію в разі втрати годувальника.

Про це сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко на круглому столі щодо питань державного захисту сімей загиблих захисників України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наразі майже 110 тисяч осіб отримують пенсію в разі втрати годувальника, середній розмір пенсії становить 4400 гривень”, - сказав Музиченко.

Він уточнив, що пенсія в разі втрати годувальника “виплачується в мінімальному розмірі, який складає по суті два прожиткових мінімуми і наразі становить 3538 гривень”.

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Водночас Музиченко поінформував, що упродовж останніх років Верховна Рада та Кабінет Міністрів вживали заходи для підвищення рівня матеріального забезпечення саме тих членів сімей загиблих, померлих ветеранів, які брали участь в АТО або в ООС.

“З числа таких категорій населення пенсію по втраті годувальника отримує майже 6,2 тисячі осіб, і середній розмір пенсії на одного утриманця тут вже становить майже 6,3 тисячі гривень. Тобто це в півтора раза більше, ніж у середньому по категорії”, - додав заступник міністра.

Як повідомлялося, в Україні станом на 1 січня 2021 року налічувалося 11,1 мільйона пенсіонерів, із яких 2,7 мільйона – працюючі.