В Україні налічується 2,7 мільйона працюючих пенсіонерів - ПФУ

Станом на 1 січня поточного року в Україні налічувалося 11,1 мільйона пенсіонерів, із яких 2,7 млн – працюючі.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Пенсійного фонду України.

«Станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалось 11,1 млн пенсіонерів, з них 2,7 млн осіб – працюючі пенсіонери», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що середній розмір пенсійної виплати становив 3 507,51 грн.

Згідно з оприлюдненою на сайті інфографікою, станом на 1 січня поточного року 74,84% пенсіонерів, або 8 330 485 осіб, отримують пенсію за віком, середній розмір якої становить 3 538,97 грн; 13,29%, або 1 478 882 осіб – пенсію по інвалідності, середня виплата якої становить 2 859,48; пенсію у разі втрати годувальника отримують 5,76%, або 641 003 особи - 3 249,94 грн); 5,43% пенсіонерів, або 604 173 особи отримують пенсію за вислугу років, середній розмір якої становить 4 763,29 грн.

Також повідомляється, що 0,65%, або 72 843 особи отримують соціальні пенсії, середній розмір якої становить 1 786,06 грн; 0,03%, або 3 538 осіб отримують щорічне довічне грошове утримання судді, середня сума виплат якого становить 67 961,39 грн.

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Як повідомлялося, у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати у 2021 році до рівня 6 тис. грн, згідно з законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», з 1 січня 2021 року було перераховано мінімальний розмір пенсійних виплат для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж: жінки не менше 30 років та чоловіки – 35 років.