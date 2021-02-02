ПФУ розпочав фінансування пенсій лютого

Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

“02 лютого 2021 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій лютого. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 0,7 млрд грн. Виплата пенсій лютого 2021 року розпочнеться 04.02.2021”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку.

Як повідомлялося, 25 січня у ПФУ поінформували про завершення фінансування пенсій січня, на які спрямували 40,2 млрд грн.