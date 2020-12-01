В Україні зросли страхові виплати для працездатних осіб

У зв’язку зі збільшенням в Україні розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 грудня, зросли пов’язані з ним страхові виплати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Фонд соціального страхування у Фейсбуці.

«З 1 грудня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 197 гривень до 2 270 гривень. Відповідно зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом соціального страхування України для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, для осіб, у яких право на страхові виплати від ФССУ настало з 1 грудня цього року, розмір допомоги складе: потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 38 590 грн; сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 227 000 грн; утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 45 400 грн.

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У ФССУ інформують, що раніше ці виплати становили 37 349 грн, 219 700 грн і 43 940 грн відповідно.

Як повідомлялося, в Україні з 1 грудня 2020 року перерахують пенсії.