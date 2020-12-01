З 1 грудня в Україні зріс прожитковий мінімум.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у ст. 7 закону про держбюджет на 2020 рік.

Так, з 1 грудня він становитиме 2189 гривень.

Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум буде таким:

для дітей віком до 6 років 1921 гривня;

для дітей віком від 6 до 18 років 2395 гривень;

для працездатних осіб - 2270 гривень;

для осіб, які втратили працездатність - 1769 гривень.

Як повідомляв Укрінформ, це третє підвищення прожиткового мінімуму в 2020 році. Перше було з 1 січня, друге - з 1 липня. Від прожиткового мінімуму залежать пенсії українців та інші виплати.