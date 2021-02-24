Уряд пропонує індексувати пенсії щороку з 1 березня

Кабінет Міністрів вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує щороку з 1 березня автоматично індексувати пенсії.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на черговому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«1 березня відбудеться підвищення пенсій на 11%. Така індексація — це обов’язок уряду перед українськими пенсіонерами. Крім того, ми подали до парламенту законопроєкт, який пропонує закріпити щорічну дату індексації 1 березня. Ми хочемо, аби пенсії нарешті індексувалися автоматично. Так само, як і автоматичне призначення пенсії, без додаткових звернень", - сказав Шмигаль.

Він додав, що цим законопроєктом уряд пропонує здійснювати індексацію з 1 березня всім без винятку категоріям пенсіонерів, включно з науковцями та військовослужбовцями.

Шмигаль нагадав про те, що минулого року уряд вперше встановив щомісячні доплати до пенсії в розмірі 500 гривень для людей віком від 80 років. Уже цьогоріч додаткові доплати отримають і люди, старші за 75 років.

Всі ці кроки є частиною стратегії Президента щодо боротьби з бідністю та підвищення соціальних стандартів в Україні, підкреслив Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 січня поточного року в Україні налічувалося 11,1 млн пенсіонерів, із яких 2,7 млн – працюючі.