Індексація пенсій: з березня виплати зростуть на 11%

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про проведення індексації пенсій на 11% з 1 березня.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики.

"22 лютого 2021 року уряд схвалив постанову Кабінету Міністрів України "Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році”. Відповідно до постанови, у 2021 році індексація пенсій буде проведена з 1 березня. Затверджено показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу кожного пенсіонера на рівні 11 %", - говориться у повідомленні.

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У Мінсоцполітики очікують, що у результаті реалізації постанови пенсії підвищаться у 8 мільйонів людей.

Зазначається, що розмір пенсії зросте в середньому на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 гривень. Підвищується мінімальна пенсійна виплата до рівня 2 200 гривень особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків).

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Як повідомлялося, 17 лютого Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.