Індексація пенсій: з березня виплати зростуть на 11%
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики.
"22 лютого 2021 року уряд схвалив постанову Кабінету Міністрів України "Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році”. Відповідно до постанови, у 2021 році індексація пенсій буде проведена з 1 березня. Затверджено показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу кожного пенсіонера на рівні 11 %", - говориться у повідомленні.
У Мінсоцполітики очікують, що у результаті реалізації постанови пенсії підвищаться у 8 мільйонів людей.
Зазначається, що розмір пенсії зросте в середньому на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 гривень. Підвищується мінімальна пенсійна виплата до рівня 2 200 гривень особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків).
Як повідомлялося, 17 лютого Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.