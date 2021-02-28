В Україні від коронавірусу вакцинували вже понад три тисячі осіб

В Україні від COVID-19 вакцинували вже понад три тисячі осіб, за минулу добу – 90.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал Коронавірус-інфо.

«90 осіб щеплено від COVID-19 за добу 27 лютого 2021 року в Україні. Від початку кампанії щеплено 3 141 особу, з них отримали 1 дозу – 3 141 особа», - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, у Донецькій області за добу провели 50 щеплень, у Луганській - 20 щеплень; у Херсонській - 20 щеплень.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу. За день до цього, 23 лютого, в Україну прибули 500 тис. доз вакцини Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca і виробленої на потужностях Serum Institute.

До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.

Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ