Україна відправить авіарейс до Ізраїлю, щоб забрати своїх громадян

Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс із Тель-Авіва на початку березня для повернення українців на Батьківщину, про точну дату поінформує українське посольство.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері речник МЗС Олег Ніколенко.

"Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс Київ-Тель-Авів-Київ на початку березня для повернення українців додому. Посольство України в Ізраїлі додатково повідомить про точну дату та умови придбання квитка. Кордони Ізраїлю для регулярних рейсів наразі залишаються закритими", - написав Ніколенко.

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Як інформує інтерактивна онлайн-карта МЗС, згідно з останнім рішенням Уряду Держави Ізраїль, обмежено роботу усіх пунктів пропуску через державний кордон Ізраїлю (у тому .числі міжнародний аеропорт Бен Гуріон, а також усі наземні пункти перетину) до 6 березня 2021 року.

В’їхати в Державу Ізраїль можливо виключно за наявності поважних причин на підставі спеціального дозволу від Комісії з виключень. Наразі аеропорт Бен Гуріон приймає лише спеціальні евакуаційні рейси.

Як повідомляв Укрінформ, Ізраїль послаблює карантинні обмеження, введені через коронавірус, на тлі ефективності вакцинації.