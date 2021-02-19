Ізраїль закриває кордони ще на два тижні

Ізраїль закриває кордони ще на два тижні

Коронавірус
Укрінформ
Міністерство закордонних справ України попереджає про продовження ще на два тижні обмежень на роботу усіх пунктів пропуску через державний кордон Ізраїлю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС України.

"Згідно з рішенням уряду Держави Ізраїль, до 6.03.2020 продовжують діяти обмеження на роботу усіх пунктів пропуску через державний кордон Ізраїлю (у т.ч. міжнародний аеропорт Бен Гуріон, а також усі наземні пункти перетину). Зазначене рішення пов’язане з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні, а також заходами, що вживаються урядом Держави Ізраїль з метою протидії поширенню COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Наразі як громадяни Ізраїлю, так й іноземці, в тому числі громадяни України, не можуть скористатися регулярними авіарейсами на виліт з аеропорту Бен Гуріон.

"На сьогодні вилетіти з аеропорту Бен Гуріон можливо нерегулярними рейсами авіакомпанії Israir до м. Франкфурт-на-Майні (Німеччина), або до інших міст, інформація про рейси до яких періодично з’являється на сайті авіаперевізника", - наголошують в МЗС.

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Як повідомлялось, рішення про тимчасове закриття Бен-Гуріона було затверджено ізраїльським урядом 24 січня. Спочатку карантин був введений до 1 лютого, однак потім продовжений до 21 лютого, а тепер - до 6 березня. Останнє рішення затвердив уряд Держави Ізраїль в ході телефонного голосування, що відбулося в ніч на 19 лютого.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90

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