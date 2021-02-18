Ізраїль запровадив «зелені паспорти» для вакцинованих від коронавірусу

Уряд Ізраїлю впроваджує так званий "зелений паспорт", який видаватимуть тим, хто отримав щеплення від коронавірусу, або тим, хто вже перехворів недугою.

Як передає Укрінформ, про це пише Times of Israel.

Зазначається, що цей документ дозволить відвідувати спортзали, басейни, виставки та жити у готелях.

Уже з 21 лютого ізраїльтяни зможуть показувати сканкопію свого "зеленого паспорта".

Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлі Едльштейн підкреслив, що за підробку цього документа передбачена кримінальна відповідальність.

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"Так виглядатиме перший етап після повернення до нашого майже нормального життя", - сказав Едельштейн.

Як повідомлялося, у світі зареєстровано 110 610 408 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 444 890 летальних, одужали 85 473 593 особи.