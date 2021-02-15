В Ізраїлі цього тижня послаблять карантинні обмеження

Уряд Ізраїлю прийняв рішення послабити карантинні обмеження, що були запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу. Обмежувальні заходи послаблять з неділі, 21 лютого.

Як передає Укрінформ, про це пише The Times Of Israel.

Сьогодні ізраїльські урядовці схвалили відновлення роботи торговельних закладів, тренажерних залів, готелів з неділі 21 лютого, що стане значним пом'якшенням масштабних карантинних заходів, спрямованих на уповільнення поширення хвороби COVID-19.

Згідно з планом, затвердженим міністрами, обмеження будуть скасовані в неділю, 21 лютого, в результаті компромісу між бажанням міністерства охорони здоров'я дочекатися вівторка, 23 лютого, та вимогами деяких політичних сил розпочати послаблення карантину вже цього тижня.

Як зазначається, з 21 лютого торговельні центри, ринки, музеї та бібліотеки будуть відкриті для всіх ізраїльтян. Але лише ті, хто був щеплений або вилікувався від COVID-19, зможуть користуватися тренажерними залами, відвідувати спортивні та культурні заходи, а також готелі та басейни.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 15 лютого зафіксовано понад 109,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,4 млн летальних, одужали понад 81,4 млн осіб.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90