Греція та Ізраїль підписали угоду про паспорти вакцинації

Греція та Ізраїль підписали угоду, що дозволить громадянам, вакцинованим проти коронавірусу, вільно пересуватися між двома країнами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Обидві держави вже мають так звані зелені паспорти, що функціонують всередині країн.

Нова угода про взаємне визнання сертифікатів про щеплення була підписана під час візиту голови уряду Греції Кіріакоса Міцотакіса до Єрусалиму, під час якого ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу зазначив, що документ дозволить подорожувати "без будь-яких обмежень".

"Я очікую, що те, що ми будемо робити з Ізраїлем, буде пробою того, що ми зможемо зробити з іншими країнами", - сказав Міцотакіс.

У неділю грецький уряд продовжив обмеження на всі міжнародні поїздки. Усі прибулі повинні показати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до польоту, та пройти карантин протягом семи днів.

Наразі всі міжнародні рейси до Ізраїлю заборонені.

"Я сподіваюся, що до квітня ми придушимо епідемію, а також будемо швидко рухатися за планом вакцинації", - додав грецький прем'єр.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 9 лютого зафіксовано 107 007 730 випадків хвороби COVID-19, зокрема 2 336 337 – летальних, одужали 78 851 588 осіб.