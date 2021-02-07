У Данії відбулися акції проти карантину та «паспортів вакцинації»

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, близько 600 осіб, зібралися ввечері перед будівлею данського парламенту. Плани зі створення "паспорту вакцинації" були головним об’єктом гніву протестувальників. Також люди виступали проти запроваджених в країні карантинних обмежень.

Раніше, влада Данії заявила про намір розробити цифровий сертифікат вакцинації проти хвороби Covid-19 задля полегшення подорожей громадян.

Організатори протесту заявили, що впровадження такого паспорту означатиме обов'язкову вакцинацію та є обмеженням свободи особистості, оскільки наразі вакцинація в Данії не є обов'язковою.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 лютого у світі з початку пандемії загалом підтвердили 106 353 381 випадок коронавірусу, зокрема 2 320 692 - летальних. Водночас від хвороби вже одужали 77 996 784 особи.

Фото: Emil Helms/Ritzau Scanpix