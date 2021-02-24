Послугу «еМалятко» розширили на дітей з окупованих територій

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку надання комплексної послуги "еМалятко": тепер її зможуть отримувати й жителі тимчасово окупованих територій.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення було при прийнято на засіданні Кабміну.

За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, "планується забезпечити мешканців тимчасово окупованих територій можливістю користування послугою "еМалятко". "Цей сервіс довів свою ефективність - майже кожна друга українська сім'я при народженні дитини користується електронною послугою, адже це дев’ять державних послуг в одному електронному вікні", - пояснив Прем'єр.

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На його думку, це дозволить громадянам України, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, зручно та просто зареєструвати дитину. "Так, батьки немовлят зможуть отримати електронний примірник судового рішення про встановлення факту народження дитини. Після цього номер документа потрібно буде внести до заяви на порталі "Дія", на підставі якої відділ РАГС зареєструє народження та оформить свідоцтво", - сказав він.

Реалізація проєкту дає змогу здійснювати державну реєстрацію народження дитини, яка народилася на тимчасово окупованій територій на підставі електронного примірника судового рішення про встановлення факту народження дитини шляхом інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру судових рішень та Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Дія", йдеться у пояснювальній записці.

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Ухвалення змін сприятиме збільшенню кількості громадян України з тимчасово окупованих територій, які оформлюватимуть свідотство про народження дитини державного зразка, що сприятиме реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляв Укрінформ, "еМалятко" — комплексна послуга для батьків новонароджених. За однією заявою, поданою онлайн, можна зареєструвати народження дитини та отримати до 9-ти державних послуг від різних органів влади, потрібних при народженні дитини.

Уперше послугу запущено на початку січня 2020 року у Харкові. Станом на кінець серпня 2020 року послугою "еМалятко" скористалися 20 тис. батьків.