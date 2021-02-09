Кабмін запустив кампанію на підтримку сервісу єМалятко на порталі Дія

Кабінет Міністрів України спільно з Міністерством цифрової трансформації запустив кампанію «Я відчуваю зміни» на підтримку державних електронних сервісів, в тому числі сервісу єМалятко на порталі Дія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Кабінет міністрів України.

"З моменту запуску у січні 2020 року єМалятко стало найбільшою комплексною електронною послугою у світі, яку вже обрали 56 тисяч родин в 780 населених пунктах України", - йдеться у повідомленні.

З появою послуги єМалятко необхідно лише до 20 хвилин часу та однієї онлайн-заяви на порталі Дія, яку можна заповнити просто в пологовому.

Подати заяву можна тут.

Комплексна послуга єМалятко впроваджується за підтримки Швейцарії в рамках програми EGAP. Кампанію створено креативною агенцією Green Penguin за підтримки USAID Transformation Communications Activity.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році відділи державної реєстрації актів цивільного стану України зареєстрували понад 295 тисяч новонароджених дітей.