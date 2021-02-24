Майже 200 тисяч звернень: що питають українці у «ковідному» контактцентрі МОЗ

Контактцентр МОЗ з питань COVID-19 опрацював 195 тисяч звернень громадян.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

“З початку роботи контактного центру ми отримали 195 тисяч дзвінків громадян, приблизно 30% яких було опрацьовано автоматичною системою, тобто роботом. І 158 475 дзвінків були направлені на операторів, де громадяни отримали кваліфіковану відповідь”, - сказав Кучер.

Найчастіше, за його словами, громадяни звертаються з питань самоізоляції та застосунку “Вдома”— 40% звернень, питання діагностики — 17% , питання амбулаторного лікування — 4%. Серед звернень, які потребують опрацювання, 31% стосувався скарг на роботу сімейних лікарів, 30% - скарги на лікарню.

Лідерами з опрацювання звернень громадян стали Волинська, Полтавська, Хмельницька та Черкаська області.

Найнижчий відсоток опрацьованих звернень - Кіровоградська, Київська області та Київ.

Кучер нагадав, що через контактцентр можна звернутися з приводу тестування на COVID-19 виїзною бригадою. Вже відбулося 1459 таких виїздів.

Заступник міністра поінформував, що до роботи контактного центру МОЗ залучено 150 операторів, 144 799 дзвінків прийнято без черги.

Наразі контактцентр проводить донабір операторів та їх навчання, оскільки, за словами Кучера, очікується, що з відкриття запису на вакцинацію навантаження на контактцентр зросте.

Контактцентр Міністерства охорони здоров'я з питань COVID-19 працює з 2 листопада, за номером 0 800 60 20 19 громадяни можуть поставити запитання з приводу діагностики, тестування, госпіталізації тощо.

Фото з сайту medsprava.com.ua