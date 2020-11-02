В Україні запрацював контактцентр із протидії COVID-19

В Україні почав роботу Всеукраїнський контактцентр МОЗ із протидії коронавірусу.

Про це поінформував на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні розпочав роботу Всеукраїнський контактцентр МОЗ із протидії коронавірусній хворобі. Відтепер кожен громадянин України, у якого виникають питання стосовно коронавірусу, може зателефонувати, незалежно від того, де цей громадянин знаходиться на території нашої країни. І так він зможе отримати відповідну інформацію", - сказав Степанов.

Він зазначив, що номер безкоштовний.

За словами міністра, у контактцентрі працюватимуть 150 операторів, і він діятиме цілодобово.

"Ми бачимо, що дуже сильно збоять гарячі лінії, які розташовані в регіонах. Це стосується практично всіх без винятку регіонів. Саме тому було прийнято рішення зробити такий великий, єдиний на всю Україну контактцентр", - додав Степанов.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 листопада лабораторно підтвердили 402 194 випадки COVID-19, з них за добу – 6 754.