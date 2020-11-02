В Україні запрацював контактцентр із протидії COVID-19
Про це поінформував на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні розпочав роботу Всеукраїнський контактцентр МОЗ із протидії коронавірусній хворобі. Відтепер кожен громадянин України, у якого виникають питання стосовно коронавірусу, може зателефонувати, незалежно від того, де цей громадянин знаходиться на території нашої країни. І так він зможе отримати відповідну інформацію", - сказав Степанов.
Він зазначив, що номер безкоштовний.
За словами міністра, у контактцентрі працюватимуть 150 операторів, і він діятиме цілодобово.
"Ми бачимо, що дуже сильно збоять гарячі лінії, які розташовані в регіонах. Це стосується практично всіх без винятку регіонів. Саме тому було прийнято рішення зробити такий великий, єдиний на всю Україну контактцентр", - додав Степанов.
Як повідомлялося, в Україні станом на 2 листопада лабораторно підтвердили 402 194 випадки COVID-19, з них за добу – 6 754.