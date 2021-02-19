Денісова пішла до суду через платні послуги у СІЗО

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини просить Окружний адміністративний суд міста Києва визнати протиправним наказ Міністерства юстиції щодо провадження експериментального проєкту з надання платних послуг в слідчих ізоляторах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

“Канцелярією Окружного адміністративного суду міста Києва зареєстровано позов Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до Міністерства юстиції України. Позивач просить суд визнати протиправним наказ Мін’юсту, яким було запроваджено експериментальний проект з надання платних послуг в слідчих ізоляторах”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ідеться, зокрема, про оскарження Наказу Міністерства юстиції України від 6 травня 2020 «Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України» (зі змінами, внесеними 20 та 27 липня 2020 року).

Серед інших вимог позову – зобов’язати відповідача виключити з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України вказаний наказ.

На думку позивача, отримання запроваджених Мін’юстом поліпшених умов виключно на платній основі є дискримінацією за майновим станом і суперечить чинному національному та міжнародному законодавству.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

Деякі юристи та правозахисники назвали створення платних камер у СІЗО дискримінацією ув’язнених.

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Станом на 12 лютого 2021 року за користуванням платною послугою з поліпшеними побутовими умовами у слідчих ізоляторах сплачено 2 449 443 грн.