КСУ розглядатиме подання Денісової щодо медреформи у письмовій формі

Конституційний суд розглядатиме подання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо медичної реформи у формі письмового провадження.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба КСУ в Фейсбуці.

“Розглянуто питання про форму конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо відповідності Конституції України положень частин п’ятої, шістнадцятої статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини шостої статті 4 Закону України „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення“, частини четвертої статті 29 Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб“, абзацу другого розділу II Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України“. За результатами розгляду цього питання Суд постановив Ухвалу № 6-у/2021 про розгляд справи у формі письмового провадження”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 6 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що звернулася до Конституційного Суду з поданням щодо окремих положень законів, що стосуються сфери охорони здоров'я та подолання пандемії COVID-19.

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1 лютого в Офісі омбудсмана повідомили, що Конституційний Суд відкрив конституційне провадження у справі за поданням Денісової щодо окремих положень законів, що стосуються сфери охорони здоров'я та подолання пандемії COVID-19.

3 лютого Денісова заявила, що її подання до КСУ щодо медичної реформи стосується моментів, які, за її словами, звужують права громадян.