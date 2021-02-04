КСУ призначив дату розгляду подання Денісової щодо медреформи

Конституційний Суд розглядатиме 11 лютого питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за поданням уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо деяких моментів медреформи.

Про це йдеться у проєкті порядку денного засідань КСУ, розміщеному на сайті Коституційного Суду, передає Укрінформ.

“11 лютого 2021 року. Засідання Великої палати КСУ: Розгляд питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням уповноваженого ВРУ з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шістнадцятої статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини шостої статті 4 Закону „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення“, частини четвертої статті 29 Закону „Про захист населення від інфекційних хвороб“, абзацу другого розділу II Закону „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України“, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 6 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що звернулася до Конституційного Суду з поданням щодо окремих положень законів, що стосуються сфери охорони здоров'я та подолання пандемії COVID-19.

1 лютого в Офісі омбудсмана повідомили, що Конституційний Суд відкрив конституційне провадження у справі за поданням Денісової щодо окремих положень законів, що стосуються сфери охорони здоров'я та подолання пандемії COVID-19.

3 лютого Денісова заявила, що її подання до КСУ щодо медичної реформи стосується моментів, які, за її словами, звужують права громадян.