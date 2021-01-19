Кращі західні практики: Малюська анонсував появу «модельної в'язниці»

У «модельній в'язниці», яку планується запустити в Україні наступного року, будуть апробовані кращі західноєвропейські практики і застосовуватиметься новий підхід як до персоналу, так і до утримуваних.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів міністр юстиції Денис Малюська, передає Укрінформ.

За словами керівника Мін'юсту, акцент буде на тому, щоб людина, яка перебуває в ув'язненні, звикала до звичайного життя.

"Зараз у в'язниці він (ув'язнений - ред.), навпаки, відвикає від нормального життя: за нього готують їжу, йому подають, його дисциплінують, він або сидить у камері, або на годину виходить на вулицю "потинятись" двориком. Це не адаптація людини до нормального життя, це, навпаки, його деградація. Вона (людина - ред.) не готова до нормального життя. А в Північній Європі діє принцип нормальності, тобто людина має, наприклад, сама рахувати якісь свої гроші, сама їх заробляти, сама готувати собі їжу", — пояснив міністр юстиції.

За його словами, у в'язницях змінять і систему охорони по периметру. В "модельній в'язниці" буде впроваджена динамічна охорона, коли співробітники пенітенціарної системи стежитимуть за безпекою зсередини. Як у Європі, де повсякденним заняттям є гра ув'язнених і охоронців у футбол.

"Ми повністю змінюємо все, що пов'язано з системою виконання кримінальних покарань. Там вже багато людей звільнені. Ми, як і планували, як і декларували на початку цього процесу, що не звільняємо людей просто так, ми звільняємо з тим, щоб зробити більш ефективними, підняти зарплати тим, хто залишиться (працювати у пенітенціарній системі - ред.). Це теж було зроблено. Ми будемо прагнути відкидати все, що нам не потрібно, все, що не є ефективним, і все, що може бути замінено комп'ютером", — наголосив глава Мін'юсту.

Він додав, що нові слідчі ізолятори будуть побудовані під Києвом і Львовом, у Міністерстві юстиції вже взялися за підготовку проєктної документації.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції запустило проєкт платних камер підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах у квітні 2020-го. До кінця року надходження від такої послуги перевищили 2 млн грн.