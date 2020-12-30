Малюська в образі Санти анонсував «рейтинг в’язниць»

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що на заваді переходу до активної фази «Великого розпродажу в’язниць» стали бюрократичні перешкоди, проте анонсував у 2021 році приватизацію щонайменше чотирьох в’язниць.

Як передає Укрінформ, про це він поінформував у Фейсбуці.

«Не змогли перейти до активної фази «Великого розпродажу в’язниць». На заваді стали численні бюрократичні перешкоди (тут були пригоди, які заслуговують окремого допису)», - сказав Малюська.

Водночас, додав він, «врешті-решт із затвердженням державного бюджету на 2021 рік з’явилося світло у кінці тунелю: його нормами передбачено, що доходи від приватизації в’язниць будуть розподілятися за пропорцією 70/30 (70% - у спецфонд та, відповідно, на нове будівництво, 30% - у загальні доходи бюджету)».

За словами міністра, «це хоч і трохи затягує строки, але все одно надає нам змогу врешті-решт продавати в’язниці у межах процедури малої приватизації».

«Тож у 2021 році очікуйте: приватизацію щонайменше чотирьох в’язниць, публікацію комплексного «Рейтингу в’язниць», відкриття нових об’єктів в’язничної інфраструктури, початку будівництва нових слідчих ізоляторів, прийняття законів, які повністю змінять систему кримінальних покарань», - анонсував Малюська.

Він поінформував, що цього року «під ніж» пішли 12 установ з гіршими, порівняно з аналогами, умовами утримання», що дозволило зменшити кількість співробітників та «дещо підвищити заробітні плати тим, хто залишився».

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня 2020 року Міністерство юстиції розпочало масовий розпродаж майна пенітенціарної системи. Першою на електронні торги виставлена будівля державної установи «Ірпінський виправний центр» (№ 132).