В Україні понад 1500 довічно ув’язнених – Мін’юст

На сьогодні в країні до довічного ув’язнення засуджені півтори тисячі осіб.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«У нас навіть більше, ніж півтори тисячі «довічників» в Україні. Утримання кожного з них – це не менше ніж 10 тисяч гривень на місяць. Ми їх харчуємо, охороняємо, забезпечуємо проживанням. Я розумію, що все це поганенької якості, але менше з тим. Фінансування йде і ресурси витрачаються. І це відбувається не 10 років, не 20 років, а поки людина не помре. Відповідно їхня кількість збільшується постійно», – повідомив Малюська.

Він висловив переконаність, що особи, які відбувають довічне покарання, обов’язково мають займатися трудовою діяльністю.

6 серпня у Міністерстві юстиції оголосили про початок великого розпродажу нерухомого майна пенітенціарної системи. Йдеться про установи виконання покарань, такі як слідчі ізолятори (СІЗО) та виправні центри.