Ситник лишатиметься в реєстрі як директор НАБУ до рішення про його звільнення – Малюська

Артем Ситник залишатиметься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань як директор НАБУ, поки не буде рішення про його звільнення з цієї посади.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська у коментарі програмі «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, чому Мін’юст не став виконувати ухвалу ОАСК про вилучення з реєстру інформації про Ситника як директора НАБУ, він сказав: «Відмовився з двох міркувань. Перше міркування - у мене немає таких повноважень, «прибирати» пана Артема Ситника з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Друге - це те, що і підстав його «прибирати» звідти теж немає, тому ніхто не може прибрати пана Ситника з реєстру як директора НАБУ. Для того, щоб такі повноваження виникли, потрібно: перше - рішення про те, що пан Ситник звільнений, друге – про те, що хтось інший призначений директором НАБУ. Ні першого, ні другого рішення не існує, відповідно пан Ситник залишався, залишається і буде залишатися директором НАБУ, відображеним у реєстрі, до того моменту, поки не буде рішення про його звільнення».

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня НАБУ заявило, що готує апеляційну скаргу на рішення Окружного адмінсуду Києва, який постановив вилучити Артема Ситника з Єдиного реєстру інформації як директора цього агентства.

ОАСК у процесі розгляду позову звільненого працівника НАБУ прийняв окрему ухвалу, якою постановив вилучити Ситника з Єдиного реєстру інформації як директора відомства. Суд пояснив рішення тим, що у процесі розгляду позову виявив невиконання рішення КСУ про визнання неконституційним указу Президента про призначення Ситника директором НАБУ.

28 серпня КСУ задовольнив конституційне подання 51 народного депутата і визнав неконституційним указ Президента про призначення Ситника директором НАБУ у квітні 2015 року.

КСУ вирішив, що глава держави діяв поза межами своїх повноважень, призначаючи директора НАБУ, оскільки ця посада не віднесена Основним Законом до посад, призначення на які здійснює Президент.

Своєю чергою в НАБУ заявили, що Ситник залишається чинним директором, а рішення КСУ політично вмотивоване.