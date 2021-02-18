Мовний омбудсмен долучиться до підготовки словників і підручників

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь та президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремень підписали меморандум про співпрацю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці мовного омбудсмена у Фейсбуці.

Серед напрямів, за якими здійснюватиметься співпраця, - розроблення та підготовка пропозицій до державних програм, проєктів законів, інших нормативно-правових актів та документів, спрямованих на сприяння та створення умов для опанування державної мови громадянами України та іноземцями, забезпечення розвитку української мови, її функціонування і застосування у відповідних сферах суспільного життя.

Сторони співпрацюватимуть у виданні підручників, навчальних посібників з української мови, створенні української термінологічної словникової бази.

Фото: @govuamova

Меморандумом передбачено також співпрацю у сприянні поширенню української мови у світі та задоволенню мовних потреб закордонних українців і громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за межами країни або на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

Вимога стосується також надання освітніх соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг, медичного обслуговування.

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Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.