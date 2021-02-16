Найбільше скарг до мовного омбудсмена - через відсутність української версії сайтів

Найбільше звернень до уповноваженого із захисту державної мови надходить через відсутність української версії вебсайтів про надання послуг та сайтів інтернет-магазинів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба уповноваженого у Фейсбуці.

"Переважна більшість (299) звернень стосується відсутності української версії вебсайтів про надання послуг та сайтів інтернет-магазинів, частина сайтів за замовчуванням має недержавну мову. 139 громадян поскаржилися на порушення своїх прав у сфері обслуговування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розміщення зовнішньої реклами недержавною мовою зафіксували 77 заявники з різних регіонів, а 23 громадянина заявили про порушення норм Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у галузі освіти.

У мовного омбудсмена зазначають, що збільшилася кількість звернень щодо порушення мовного законодавства в органах місцевого самоврядування. Зокрема, щодо використання недержавної мови депутатами місцевих рад міст Миколаєва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя надійшло 19 звернень.

Повідомляється, що загалом з 16 січня надійшло 647 повідомлень від громадян України про порушення мовного законодавства, з них на телефонну лінію 160.

Найбільше повідомлень, звернень та скарг було з Києва та Київської області (284). Із Львівської області надійшло 58 звернень, які стосуються переважно порушень в інших регіонах України (про порушення у Львівській області – 3), Харківської – 43, Одеської – 27, Дніпропетровської – 16, Запорізької – 7, Вінницької – 9, Полтавської – 16, Луганської – 7, Миколаївської – 6, Волинської – 5, Донецької – 4, Тернопільської – 6, Сумської, Чернівецької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Закарпатської, Хмельницька та Херсонська області - по 3 звернення, із Рівненської, Чернігівської, Черкаської областей - по 2.

"Станом на сьогодні не накладено жодного штрафу та не зафіксовано жодного злісного порушника. Всі надіслані нами на адресу фізичних чи юридичних осіб вимоги про усунення порушень мовного законодавства, в тч за результатами проведених заходів державного контролю, були виконані", - заявили у секретаріаті уповноваженого.

Зазначається також, що жодної інформації від громадян, яким, після їхнього прохання, відмовили б в обслуговуванні недержавною мовою, також не надходило.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

Вимога стосується також надання освітніх соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг, медичного обслуговування.

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Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.