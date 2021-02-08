Професорку Більченко не звільнили, але відсторонили від лекцій в університеті

Професорку Національного педагогічного університету імені Драгоманова Євгенію Більченко відсторонили від проведення лекцій, але не звільнили. Рішення ухвалили на засіданні Вченої ради.

Про це Укрінформу повідомила сама Більченко.

"1 лютого, у день засідання Вченої ради, мене відсторонили від пар, але дирекція університету відмовляється повідомляти про це офіційно", – сказала вона.

Так, за словами викладачки, відсторонення від лекцій було обумовлено усно, а її лекції просто прибрали з розкладу.

Як повідомляв Укрінформ, викладачка НПУ імені Драгоманова Євгенія Більченко 18 січня зробила у Фейсбуці допис, в якому зневажливо висловилася про українську мову та Україну. Зокрема, вона назвала Україну "онкохворою американською колонією", а новий закон про українську мову в сфері обслуговування - "звичайним фашизмом".

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Допис викликав обурення користувачів соцмереж. Обурені висловлюваннями професорки студенти університету почали вимагати звільнення Більченко. Деякі почали заявляти про відрахування з навчального закладу через відсутність реакції з боку керівництва.

Укрінформ звернувся по офіційний коментар до вишу.