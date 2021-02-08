Професорку Більченко не звільнили, але відсторонили від лекцій в університеті

Професорку Більченко не звільнили, але відсторонили від лекцій в університеті

Укрінформ
Професорку Національного педагогічного університету імені Драгоманова Євгенію Більченко відсторонили від проведення лекцій, але не звільнили. Рішення ухвалили на засіданні Вченої ради.

Про це Укрінформу повідомила сама Більченко.

"1 лютого, у день засідання Вченої ради, мене відсторонили від пар, але дирекція університету відмовляється повідомляти про це офіційно", – сказала вона.

Так, за словами викладачки, відсторонення від лекцій було обумовлено усно, а її лекції просто прибрали з розкладу.

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Як повідомляв Укрінформ, викладачка НПУ імені Драгоманова Євгенія Більченко 18 січня зробила у Фейсбуці допис, в якому зневажливо висловилася про українську мову та Україну. Зокрема, вона назвала Україну "онкохворою американською колонією", а новий закон про українську мову в сфері обслуговування - "звичайним фашизмом".

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Допис викликав обурення користувачів соцмереж. Обурені висловлюваннями професорки студенти університету почали вимагати звільнення Більченко. Деякі почали заявляти про відрахування з навчального закладу через відсутність реакції з боку керівництва.

Укрінформ звернувся по офіційний коментар до вишу.

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