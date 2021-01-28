В університеті Драгоманова досі вивчають скандальні заяви Більченко

У НПУ ім. Драгоманова продовжують вивчати скандальні заяви професора Євгенії Більченко в соцмережах та інформпросторі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Університету імені Драгоманова.

"У зв’язку зі зверненням голови робочої групи щодо продовження вивчення публічних заяв в соціальних мережах та засобах масової інформації доктора культурології, професора кафедри культурології та філософської антропології факультету філософії та суспільствознавства Більченко Євгенії Віталіївни засідання Вченої ради з цього питання відбудеться після завершення їх роботи, про що буде повідомлено згодом", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, викладачка НПУ імені Драгоманова Євгенія Більченко 18 січня зробила у Фейсбуці допис, в якому зневажливо висловилася про українську мову та Україну. Зокрема, вона назвала Україну "онкохворою американською колонією", а новий закон про українську мову у сфері обслуговування - "звичайним фашизмом".

Допис викликав обурення користувачів соцмереж. Обурені висловлюваннями професора студенти університету почали вимагати звільнення Більченко. Деякі почали заявляти про відрахування з навчального закладу через відсутність реакції з боку керівництва закладу.

26 січня голова профспілкової організації працівників НПУ імені Драгоманова, професор Іван Горбачук повідомив, що ситуацію навколо допису в Більченко стосовно української мови розгляне профспілковий комітет вишу, комісія з академічної етики, після чого відбудуться слухання з цього питання на засіданні Вченої ради університету. За словами Горбачука, такі висловлювання зустріли рішуче несприйняття з боку керівництва університету, студентського загалу та професорсько-викладацького складу університету. Водночас він заявив, що «попри гостроту питання, значний суспільний резонанс та шкоду іміджу закладу, університет буде діяти відповідно до чинного законодавства».

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Горбачук додав, що це питання також заплановане до розгляду на засіданні профспілкового комітету, громадської організації «Просвіта», на засіданні комісії з академічної етики та зборах інших представницьких і громадських організацій.