В університеті Драгоманова досі вивчають скандальні заяви Більченко
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Університету імені Драгоманова.
"У зв’язку зі зверненням голови робочої групи щодо продовження вивчення публічних заяв в соціальних мережах та засобах масової інформації доктора культурології, професора кафедри культурології та філософської антропології факультету філософії та суспільствознавства Більченко Євгенії Віталіївни засідання Вченої ради з цього питання відбудеться після завершення їх роботи, про що буде повідомлено згодом", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, викладачка НПУ імені Драгоманова Євгенія Більченко 18 січня зробила у Фейсбуці допис, в якому зневажливо висловилася про українську мову та Україну. Зокрема, вона назвала Україну "онкохворою американською колонією", а новий закон про українську мову у сфері обслуговування - "звичайним фашизмом".
Допис викликав обурення користувачів соцмереж. Обурені висловлюваннями професора студенти університету почали вимагати звільнення Більченко. Деякі почали заявляти про відрахування з навчального закладу через відсутність реакції з боку керівництва закладу.
26 січня голова профспілкової організації працівників НПУ імені Драгоманова, професор Іван Горбачук повідомив, що ситуацію навколо допису в Більченко стосовно української мови розгляне профспілковий комітет вишу, комісія з академічної етики, після чого відбудуться слухання з цього питання на засіданні Вченої ради університету. За словами Горбачука, такі висловлювання зустріли рішуче несприйняття з боку керівництва університету, студентського загалу та професорсько-викладацького складу університету. Водночас він заявив, що «попри гостроту питання, значний суспільний резонанс та шкоду іміджу закладу, університет буде діяти відповідно до чинного законодавства».
Горбачук додав, що це питання також заплановане до розгляду на засіданні профспілкового комітету, громадської організації «Просвіта», на засіданні комісії з академічної етики та зборах інших представницьких і громадських організацій.