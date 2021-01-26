Скандал із Більченко: Міносвіти висловило свою позицію

Усі дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду. І повинні мати винятково риторику поваги, незалежно від позиції.

Такою є позиція Міністерства освіти та науки України щодо ситуації в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова навколо мовного питання, викладена на офіційному сайті МОН, передає Укрінформ.

«Усі дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду. І повинні мати винятково риторику поваги, незалежно від позиції. А також розуміння, що ми всі живемо в одній країні, в якій повага є нашою невід’ємною національною рисою», - йдеться у повідомленні.

У МОН підкреслили, що тема мови може та має обговорюватися в демократичному суспільстві, винятково з повагою і толерантністю. «Україна обрала свій шлях щодо мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що є важливим для країни. Нас, україномовних та російськомовних, об’єднує те, що ми всі – українці. І ми всі маємо турбуватися про нашу країну та нашу мову. Наше завдання як суспільства, що постійно розвивається, – дійти однієї системи координат», - наголошують у МОН.

Як повідомлялося, викладачка НПУ імені Драгоманова Євгенія Більченко 18 січня зробила у Фейсбуці допис, в якому зневажливо висловилася про українську мову та Україну. Зокрема, вона назвала Україну "онкохворою американською колонією", а новий закон про українську мову в сфері обслуговування - "звичайним фашизмом".

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Допис викликав обурення користувачів соцмереж. Обурені висловлюваннями професора студенти університету почали вимагати звільнення Більченко. Деякі почали заявляти про відрахування з навчального закладу через відсутність реакції з боку керівництва закладу.

26 січня голова профспілкової організації працівників НПУ імені Драгоманова, професор Іван Горбачук повідомив, що ситуацію навколо допису в Більченко стосовно української мови розгляне профспілковий комітет вишу, комісія з академічної етики, після чого відбудуться слухання з цього питання на засіданні Вченої ради університету. За словами Горбачука, такі висловлювання зустріли рішуче несприйняття з боку керівництва університету, студентського загалу та професорсько-викладацького складу університету. Водночас він заявив, що «попри гостроту питання, значний суспільний резонанс та шкоду іміджу закладу, університет буде діяти відповідно до чинного законодавства».

Горбачук додав, що це питання також заплановане до розгляду на засіданні профспілкового комітету, громадської організації «Просвіта», на засіданні комісії з академічної етики та зборах інших представницьких і громадських організацій.