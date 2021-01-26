В університеті Драгоманова відреагували на антиукраїнські висловлювання викладачки Більченко

Як передає Укрінформ, про це йдеться у зверненні голови Первинної профспілкової організації працівників НПУ імені Драгоманова, професора Івана Горбачука, яке оприлюднене на сайті закладу вищої освіти.

"Викладач кафедри культурології та філософської антропології Євгенія Більченко декілька днів тому опублікувала в соціальних мережах допис щодо Закону України «Про функціонування української мови як державної», в якому в неприпустимій і неприйнятній формі висловилася проти української мови, українських громадян та Української держави. Такі висловлювання зустріли рішуче несприйняття з боку керівництва університету, студентського загалу та професорсько-викладацького складу університету, які у соціальних мережах рішуче засудили такі висловлювання, як антиукраїнські й антинародні, такі, що йдуть всупереч з моральними принципами та переконаннями колективу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова», - зазначив Горбачук.

Водночас він заявив, що «попри гостроту питання, значний суспільний резонанс та шкоду іміджу закладу, університет буде діяти відповідно до чинного законодавства».

«Як повідомили представники громадських організацій, це питання заплановане до розгляду на засіданні профспілкового комітету, громадської організації «Просвіта», на засіданні комісії з академічної етики та зборах інших представницьких і громадських організацій. За результатами обговорення та розгляду планується проведення слухання цього питання на засіданні Вченої ради університету", - йдеться у повідомленні.

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Також підкреслюється, що значна частина студентів, представників студентських самоврядних організацій та професорсько-викладацького складу висловилися за неприпустимість роботи викладача з такими переконаннями в НПУ імені Драгоманова.

Як повідомлялося, викладачка НПУ імені Драгоманова Євгенія Більченко 18 січня зробила у Фейсбуці допис, в якому зневажливо висловилася про українську мову та Україну. Зокрема, вона назвала Україну "онкохворою американською колонією", а новий закон про українську мову в сфері обслуговування - "звичайним фашизмом". Допис викликав обурення користувачів соцмереж.