Ніжинська міськрада першою в Україні ухвалила Програму розвитку української мови

Ніжинська міськрада Чернігівської області першою в Україні ухвалила однорічну Програму розвитку й функціонування української мови в закладах освіти "Сильна мова - успішна держава".

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, передає Укрінформ.

"З часу ухвалення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Ніжинська міськрада першою серед місцевих рад проголосувала місцеву програму розвитку та функціонування української мови. Переконаний, що відповідне рішення дасть поштовх для ухвалення відповідних програм місцевими радами усіх рівнів", - сказав Кремінь на засіданні сесії міськради в четвер, у якій він теж брав участь.

Омбудсмен подякував Ніжинському міському голові Олександру Кодолі, який є одним зі співавторів мовного закону, та депутатам міськради за одностайну підтримку зазначеної Програми.

За словами Креміня, затвердження цього документа є свідченням розуміння місцевими лідерами тієї ролі, яку мають відігравати органи місцевого самоврядування у процесах утвердження національної ідентичності та зміцнення національної єдності.

"Інвестування в розвиток державної мови сприятиме підвищенню рівня освіченості, володіння українською, а тому матиме позитивні гуманітарні наслідки для перспективного розвитку Ніжинської міської громади", - підкреслив мовний омбудсмен.

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Він зазначив, що програма повністю узгоджується із чинним законодавством у сфері функціонування державної мови, а також із нещодавно прийнятим рішенням уряду щодо затвердження плану заходів із реалізації першого етапу Стратегії популяризації української мови до 2030 року "Сильна мова - успішна держава".

За інформацією Ніжинської міськради, у Ніжині Уповноважений із захисту державної мови, народний депутат України VIII скликання Тарас Кремінь працював два дні. Напередодні сесії він мав чимало важливих зустрічей, на яких обговорювалися проблемні питання освітньої реформи, розвитку української мови, створення необхідних інструментів для її захисту та популяризації. Омбудсмен відвідав також Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, музей та бібліотеку.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

Така вимога стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у тому числі гуртки та секції), медичне обслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.

Фото: Уповноважений із захисту державної мови, Facebook