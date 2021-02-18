В Україні запустять контакт-центр для інформування про вакцинацію

Міністерство охорони здоров’я веде підготовку контакт-центру до інформування громадян про вакцинацію.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

“Контактний центр готується до прийому звернень, все, що пов'язано з вакцинацією. Ми вже тренуємо наших спеціалістів, ми змінюємо їх алгоритм роботи. І як тільки розпочнеться кампанія (з вакцинації — ред.) в Україні, контакт-центр буде мати всю додаткову інформацію... Ми готуємо контакт-центр до збільшення, оскільки розуміємо, що у зв’язку із записами на вакцинацію робота контактного центру буде більш насиченою, і потрібно буде більше операторів”, - сказав Кучер.

Загалом, за його словами, з 2 листопада, коли контакт-центр МОЗ з питань COVID-19 розпочав свою роботу, цим сервісом скористалися 186 тис. громадян, до центру надійшло 34 тисячі дзвінків, які були опрацьовані автоматичними системами, 151 тис. дзвінків була перенаправлена на оператора, додаткових опрацювань з них потребувало 10 795 звернень.

Найвищий відсоток опрацювань звернень за минулий тиждень - у Волинській, Луганській, Хмельницькій та Черкаській областях, найнижчий - у Кіровоградській, Київській областях та місті Київ.

За даними МОЗ, найчастіше громадяни звертаються з питаннями щодо застосунку “Вдома” - 38%, питання діагностики COVID-19 — 18%, питання самоізоляції — 9,9%, безкоштовні або платні тестування — 6%, питання амбулаторного лікування - 4,28%. Найчастіше українці скаржаться на роботу лікарів — 31%, на роботу лікарень — 30%, на роботу лабораторій - 8%, на роботу поліклінік — 8%.

Окрім цього, Кучер нагадав, що в контакт-центрі діє цілодобова послуга консультації лікаря первинної ланки - терапевта, педіатра, сімейного лікаря. Наразі в штаті працює 15 лікарів, вони вже надали 4 443 консультації.

Також, за словами Кучера, з 28 грудня контакт-центр отримав вже 79 запитів від медпрацівників або членів із сімей у зв'язку з захворюванням або смертю внаслідок COVID-19.

Контакт-центр Міністерства охорони здоров'я з питань COVID-19 працює з 2 листопада, за номером 0 800 60 20 19 громадяни можуть поставити питання з приводу діагностики, тестування, госпіталізації та інше.