Поставки вакцин за механізмом COVAX почнуться наприкінці лютого - ВООЗ

Поставки вакцини від COVID за глобальним механізмом COVAX почнуться наприкінці лютого.

Про це повідомляє The Guardian, передає Укрінформ.

ВООЗ після схвалення вакцини AstraZeneca розраховує на початок поставок в рамках COVAX.

«COVAX очікує, що основна частина першого раунду поставок відбудеться в березні, а деякі ранні поставки будуть в кінці лютого», - йдеться у заяві ВООЗ.

Як очікується, близько 145 країн-учасниць COVAX отримають дози для імунізації 3,3% населення до середини 2021 року. Також уточнюється, що поставки вакцини будуть здійснюватися траншами.

У понеділок ВООЗ офіційно затвердила вакцину компанії AstraZeneca, яку виробляють в Індії та в Південній Кореї. Раніше організацією було схвалено вакцину Pfizer.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з повідомленнями МОЗ, Україна має отримати в лютому 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX, які заплановано використати на вакцинацію медичних працівників.

Україна отримала інформацію від COVAX про постачання вакцин від виробника Oxford/AstraZeneca у розмірі від 2,2 до 3,7 млн доз у І–ІІ кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що мінімум 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому 2021 року.

Україна уклала контакти на постачання 12 млн доз вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

Фото: SHUTTERSTOCK