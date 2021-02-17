Авіатроща МАУ: Україна розраховує на компенсації від Ірану впродовж 5 років - Єнін

Україна розраховує впродовж 5 років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення ракетою пасажирського літака авіакомпанії МАУ.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін, передає Укрінформ.

«Ми перебуваємо на стороні правди, за нами сила аргументів і норм міжнародного права. Раніше чи пізніше справедливість буде відновлено, і я більш ніж упевнений, що всі винні будуть притягнені до відповідальності, а іранська сторона виплатить належні компенсації родичам загиблих, авіакомпанії та державі Україна», - наголосив він.

На запитання, на який термін розраховує МЗС, Єнін відповів: «Надзвичайно важко прогнозувати подальший перебіг обставин, беручи до уваги зокрема і внутрішньополітичні події в Ірані… Можемо посилатися на ту практику, яка склалася на сьогоднішній момент. Середній термін переговорних процесів у досудовому порядку триває від 2 до 5 років. Якщо ми говоримо про судові перспективи, там календар починається від 5 до 10 років. Дуже сподіваємося врегулювати це питання в досудовому порядку. Всі зусилля української дипломатії і наших партнерів з коаліції зосереджені саме на результативному проведенні переговорів з іранською стороною».

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року в Ірані був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них 11 українців, 55 канадців та 30 постійних мешканців Канади.

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року повідомив, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака й має до кінця лютого підготувати свої зауваження.

16 лютого Кулеба заявив, що Україна розраховує максимально швидко отримати від Канади аудіозапис з імовірною участю глави МЗС Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, в в якому йдеться про те, що літак рейсу PS752 збили навмисно.