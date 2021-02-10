Авіатроща МАУ: Україна досліджує аудіо з імовірною участю глави МЗС Ірану

Органи досудового розслідування та прокуратури України досліджують аудіозапис перемовин з імовірною участю міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа стосовно можливих причин збиття літака МАУ поблизу Тегерана в січні минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у відеокоментарі заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

«Сьогодні ЗМІ опублікували запис телефонної розмови за ймовірною участю міністра закордонних справ Ірану пана Заріфа. З самого ранку нами проведено серію телефонних розмов з представниками органів досудового розслідування та прокуратури України, які перебувають на контакті з нашими іноземними колегами і координуватимуть зусилля з дослідження цього запису з метою встановлення його автентичності», - сказав Єнін.

Він наголосив, що українські слідчі і прокурори мають достатні знання і досвід роботи з перехопленнями, що підтверджує розслідування збиття малайзійського літака рейсу MH17.

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«Ми обов’язково повідомимо вас про результати», - запевнив заступник міністра.

Єнін також повідомив, що через декілька тижнів органи з безпеки авіації України висловлять свої коментарі до проєкту технічного звіту, після чого Іран подасть його на розгляд ICAO.

«Також продовжується і трек кримінального розслідування. Саме воно має розставити всі крапки на «і» щодо того, хто і за яких обставин збив літак. Україна разом з Канадою, Великою Британією, Швецією і Афганістаном, які є членами спільної координаційної групи, ніколи не допустить, щоб ця трагедія забулася і хтось вийшов сухим з води. Спільно ми доведемо цю справу до кінця. Правда буде встановлена, а справедливість забезпечена», - наголосив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, канадський суспільний мовник CBC News повідомив, що канадські спецслужби мають у своєму розпорядженні аудіозапис розмови з імовірною участю глави МЗС Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, в якому йдеться про те, що літак рейсу PS752 був збитий навмисно.

8 січня 2020 року в Ірані був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них 11 українців, 55 канадців та 30 постійних мешканців Канади.

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу рейсу PS752.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року заявив, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака й має до кінця лютого підготувати свої зауваження.