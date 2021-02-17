Укроборонпром підписав договір з КПІ про підготовку інженерів-конструкторів

Державний концерн “Укроборонпром” підписав договір про співробітництво з Київським політехнічним інститутом імені Ігоря Сікорського щодо запуску Школи професійного розвитку інженерів-конструкторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті концерну.

"Угода передбачає запуск Школи професійного розвитку інженерів-конструкторів та програми підготовки інженерів-конструкторів імені Олега Антонова", - зазначають в Укроборонпромі.

Навчальний курс Школи буде побудований, зокрема, на таких дисциплінах, як системна інженерія, системний аналіз, інноваційний розвиток підприємства та управління інноваційними проєктами.

За словами генерального директора Укроборонпрому Юрія Гусєва, “цей курс буде враховувати новітні тенденції і тренди в науково-технічному розвитку, в інноваційних розробках, які є у світі, з тим, щоб оборонно-промисловий комплекс України ставав більш конкурентоспроможним”.

Гусєв анонсував розробку більш детальних планів підготовки фахівців в авіаційній сфері.

“Щодо авіації, а саме програми підготовки інженерів-конструкторів імені Олега Антонова, ми опрацьовуємо наразі детальніші плани спільно з Міністерством науки та Національною академією наук України, які традиційно готували таких фахівців-інженерів для авіаційної галузі”, – зауважив керівник Укроборонпрому.

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Як повідомлялося, 21 грудня 2020 року Юрій Гусєв підписав наказ про початок корпоратизації держконцерну «Укроборонпром». Реформа передбачає, що 65 найперспективніших підприємств концерну об’єднають у новий державний оборонний холдинг. Будуть створені галузеві бізнес-одиниці (ГБО) у формі акціонерних товариств, які будуть об’єднані за напрямами: авіаремонтний, бронетехніки, радарних систем, морських систем, високоточного озброєння, боєприпасів і спецхімії.

Створення холдингової компанії та ГБО має бути завершено у 2021 році.