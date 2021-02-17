Кабмін розширив перелік адмінпослуг у ЦНАПах

Кабінет Міністрів актуалізував та доповнив новими послугами соціального характеру перелік адмінпослуг органів виконавчої влади, які надаються через центри надання адміністративних послуг.

Відповідне розпорядження члени уряду підтримали на засіданні в середу, 17 лютого, без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту розпорядження, документом пропонується: привести найменування та зміст адміністративних послуг соціального характеру у відповідність до норм чинного законодавства, доповнити перелік послуг, що надаються через ЦНАП, новими адміністративними послугами соціального характеру, вилучити адміністративні послуги соціального характеру, надавати які через ЦНАП немає фактичної можливості або які не мають чітких правових підстав у законах України.

Так, згідно з порівняльною таблицею, зазначається, що до переліку адмінпослуг органів виконавчої влади, які пропонується надавати через центр надання адмінпослуг, належать:

призначення пільги на придбання палива, в тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб,

призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг,

призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме,

призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю,

надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,

призначення (перерахунок) пенсій, надбавок, підвищень,

призначення компенсацій та допомоги дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи та їх батьків, інші.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році на розширення мережі ЦНАП передбачено 231 млн грн. У Міністерстві цифрової трансформації України планують відкрити ЦНАП з якісними послугами у кожній територіальній громаді.