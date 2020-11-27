Вдосконалення роботи ЦНАПів: Зеленський підписав закон

Вдосконалення роботи ЦНАПів: Зеленський підписав закон

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Закон спрямований на оптимізацію мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), удосконалення доступу до адміністративних послуг в електронній формі та розв'язання проблем у сфері надання таких послуг.

Документом запроваджується моніторинг якості надання адміністративних послуг, який включає збір, обробку та аналіз даних з метою вивчення та вжиття заходів щодо підвищення рівня якості надання адмінпослуг. Моніторинг здійснюється з урахуванням вимог щодо захисту персональних даних за показниками та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Закон передбачає, що ЦНАПи можуть мати власні найменування та символіку. Окремо від найменування та символіки центри матимуть право використовувати позначення «Центр Дії».

Також створюється Єдиний державний веб-портал електронних послуг, що дасть змогу збільшити кількість послуг, які надаватимуться онлайн – без обов'язкового відвідування ЦНАПів.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 3 листопада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі» № 943-ІХ.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

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