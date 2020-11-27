Вдосконалення роботи ЦНАПів: Зеленський підписав закон

Закон спрямований на оптимізацію мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), удосконалення доступу до адміністративних послуг в електронній формі та розв'язання проблем у сфері надання таких послуг.

Документом запроваджується моніторинг якості надання адміністративних послуг, який включає збір, обробку та аналіз даних з метою вивчення та вжиття заходів щодо підвищення рівня якості надання адмінпослуг. Моніторинг здійснюється з урахуванням вимог щодо захисту персональних даних за показниками та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Закон передбачає, що ЦНАПи можуть мати власні найменування та символіку. Окремо від найменування та символіки центри матимуть право використовувати позначення «Центр Дії».

Також створюється Єдиний державний веб-портал електронних послуг, що дасть змогу збільшити кількість послуг, які надаватимуться онлайн – без обов'язкового відвідування ЦНАПів.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 3 листопада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі» № 943-ІХ.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.