На програму з інформатизації у бюджеті-2021 виділили понад 600 мільйонів

У державному бюджеті на 2021 рік на Національну програму з інформатизації передбачили 602 мільйони гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що в рамках Національної програми з інформатизації реалізуватимуться проєкти цифрової трансформації у сферах охорони здоров’я та соціального захисту, освіти, містобудування, екології тощо. Крім цього, на 2021 рік передбачено 500 млн гривень на підключення до швидкісного фіксованого інтернету близько 6 тисяч соціальних об’єктів у селах.

У Мінцифри планують з наступного року продовжити переводити державні послуги в онлайн, налагоджувати роботу державних реєстрів, покривати країну доступом до високошвидкісного інтернету, створювати спеціальний правовий режим для IT, розвивати електронні довірчі послуги тощо.

Зокрема 340 млн грн з державного бюджету буде спрямовано на: розвиток мобільного застосунку та порталу Дія (в планах оцифрувати 200 найпопулярніших державних послуг для громадян та бізнесу); розвиток базових державних реєстрів (планується створення єдиної реєстрової платформи та запуск повноцінного реєстру народонаселення, модернізація та наповнення державного реєстру речових прав, реєстру об’єктів нерухомості, реєстру адрес); запуск спеціального правового режиму Дія Сity; розвиток довірчих е-послуг та е-ідентифікації; розвиток національної освітньої платформи Дія.Цифрова освіта; розвиток е-документообігу у державних органах та системи е-взаємодії Трембіта; відкриття пріоритетних наборів даних, що мають потужний антикорупційний та економічний ефект.

Мінцифри також продовжить розвивати сферу адміністративних послуг. На розширення мережі ЦНАП передбачено 231 млн грн. Метою міністерства є доступний ЦНАП з якісними послугами у кожній територіальній громаді.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 грудня 2020 року підтримала державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи на рівні 1 трлн 92 млрд грн, видатки 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету 5,5% ВВП.

Документом передбачено зростання ВВП на рівні 4,6%, споживча інфляція на рівні 7,3%, рівень державного боргу щодо ВВП закладається 64,6%. Середньорічний курс долара на 2021 рік, за яким розраховується державний бюджет, становить 29,1 грн за долар.