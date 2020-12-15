Інтеграція України у цифровий ринок ЄС може «підштовхнути» ВВП на 2,4-12,1%

Наближення регуляторного середовища та цифрового розвитку України до рівня Євросоюзу в рамках інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС потенційно може сприяти зростанню ВВП України на 2,4-12,1% (3,1-15,8 мільярда доларів США) від рівня ВВП у 2018 році.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у дослідженні «Інтеграція України у єдиний цифровий ринок ЄС: потенційні економічні переваги», повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Дослідження виконано Центром аналізу міжнародної торгівлі Trade+ при Київській школі економіки та ГО «Український центр європейської політики» на замовлення Мінцифри.

У міністерстві зазначають, що цифровізація української економіки та суспільства є одним з важливих складників не лише обраного Україною вектору європейської інтеграції, а й розвитку країни загалом. Наближення законодавства і стандартів України до законодавства і стандартів ЄС зменшить регуляторні розбіжності між Україною та ЄС у цифровій сфері та прискорить цифровий розвиток України.

Згідно з дослідженням, поступове наближення регуляторного середовища та цифрового розвитку України до рівня ЄС у рамках інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС вплине на двосторонню торгівлю між Україною та ЄС: зростання експорту з України до ЄС товарів — на 11,8-17% (2,4-3,4 млрд дол. США), послуг — на 7,6-12,2% (302,5-485,5 млн дол. США).

Також це вплине на продуктивність та економічне зростання України: зростання ВВП України — на 2,4-12,1% (3,1-15,8 млрд дол. США) і добробуту громадян — на 3,6-7,8%.

«Різні сценарії інтеграції в Єдиний цифровий ринок ЄС демонструють, що розмір потенційних вигод буде залежати від масштабу регуляторних та цифрових трансформацій в Україні. Чим швидше і ефективніше ми реалізуємо необхідні перетворення, тим швидше зможемо реалізувати вигоди інтеграції у Єдиний цифровий ринок ЄС», - зауважила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.