Кабмін планує продовжити карантин до 30 квітня

Кабінет Міністрів планує продовжити карантинні обмеження у зв'язку з COVID-19 до 30 квітня.

Як передає Укрінформ, відповідний проєкт постанови оприлюднений в порядку денному засідання уряду 17 лютого.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, пропонується продовжити термін дії карантину на території України до 30 квітня 2021 року.

Окрім цього, планується продовжити для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30 квітня 2021 року.

Також Кабмін планує запровадити на території Україні в цілому або на території регіонів зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епіднебезпеки та продовжити на період дії карантину обмежувальні протиепідемічні заходи, запровадити додаткові заходи для окремих регіонів за результатами оцінки епідпоказників.

У разі настання в регіоні ознак червоного рівня епіднебезпеки рішенням Держкомісії ТЕБ та НС на території цього регіону планується ввести додаткові обмеження, аналогічні обмеженням, що були встановлені з 8 по 25 січня 2021 року.

Планується також встановити процедури щодо впровадження та скасування відповідних додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів та порядок інформування про набуття ними чинності.

Окрім цього, уряд планує встановити особливості припинення зобов’язань щодо обсервації при перетині контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, АР Крим та місто Севастополь та виїзду з них.

Зміни у разі ухвалення набудуть чинності з 22 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 лютого лабораторно підтверджено 1 280 904 випадки COVID-19, з них за добу – 4 286.