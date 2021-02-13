Україну поділять на нові карантинні зони - Ляшко

Кабінет Міністрів має до 18 лютого ухвалити постанову про адаптивний карантин та новий поділ зон епідеміологічної небезпеки у зв’язку з коронавірусом.

Про це 13 лютого повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ з посиланням на Громадське.

Він зазначив, що МОЗ уже подало уряду проєкт нової постанови про адаптивний карантин.

Документ передбачає, що діятимуть чотири зони: червона, жовта, помаранчева і зелена.

Червона зона передбачає обмеження, які діяли під час зимового локдауну. Їх будуть запроваджувати, якщо хоча б два з п’яти визначених показників перевищуватимуть норму три дні поспіль і є загроза колапсу медичної системи. Це, зокрема:

завантаженість ліжок з киснем в регіоні більше ніж на 65%;

понад 60 госпіталізацій з COVID-19 на 100 тисяч населення протягом 7 днів;

зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;

менш ніж 300 ПЛР-тестувань за 7 днів на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більше ніж 20%.

Помаранчевий рівень вводитимуть, якщо протягом тижня норму перевищуватиме один з цих показників. Водночас він не має додаткових обмежень, а покликаний попередити про епідбезпеку.

Жовта зона передбачає ті обмеження, які діють зараз.

Зелена - скасування всіх обмежень. Її зможуть запровадити в усій Україні, якщо буде досягнуто двох показників: рівень захворюваності на гострі респіраторні захворювання щонайменше у 13 областях не перевищуватиме 50% від епідпорогу, передбаченого для цієї області; коефіцієнт виявлених випадків не перевищуватиме 5% від кількості тестувань.

Як повідомляв Укрінформ, у Кабінеті Міністрів анонсували, що в середині лютого ухвалять рішення щодо переходу на адаптивний карантин, який передбачатиме зонування на різні епідеміологічні рівні.

Раніше в Україні вже діяв адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшувалися чи посилювалися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні. Однак уряд 11 листопада схвалив перехід від адаптивного до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.

В Україні станом на 13 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 268 049 випадків COVID-19, з них за добу – 5 182.