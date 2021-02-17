Залізничники під Кабміном вимагають підвищення зарплат

Під будівлею Кабінету Міністрів у Києві розпочалася акція протесту ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, вона проходить мирно та не заважає руху автотранспорту.

Наразі під Кабміном мітингують близько півтисячі людей. Вони тримають плакати з написами: "За добробут людини праці!", "Стоп політиці дешевої роботи", "Не дозволимо ігнорувати права профспілки!", "Стоп наступу на трудові права", "Ні - скороченню 120 тисяч залізничників!", "Кабмін, переглянь фінплан Укрзалізниці".

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Учасники заходу пояснюють, що вони протестують проти скорочення штату в АТ "Укрзалізниця", вимагають підвищення зарплат та гідних умов праці.

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Від розширених коментарів учасники мітингу відмовляються до закінчення акції.

Як повідомив напередодні, 16 лютого, голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Бубняк на пресконференції в Укрінформі, працівники філій та структурних підрозділів Укрзалізниці постійно підпадають під скорочення та отримують низьку зарплату. Тож під час акції протесту члени профспілки вимагатимуть від уряду зобов’язати правління АТ "Укрзалізниця" ухвалити рішення щодо: підвищення зарплати (крім вищого керівництва) з 1 березня 2021 року не менше ніж на 25%; виплати у першому півріччі 2021 року винагороди за підсумками роботи за 2019 рік у розмірі не менше 50% місячної тарифної ставки, посадового окладу; не зменшувати чисельність працівників упродовж 2021 року; прискорити роботу над проєктом колективного договору між Укрзалізницею та спільним представницьким органом профспілок; забезпечити достовірний облік робочого часу, в тому числі часу роботи надурочно та у вихідні дні у всіх регіональних філіях та підпорядкованих підрозділах.

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Також залізничники вимагають від уряду: встановити мінімальний рівень податку на землю для Укрзалізниці; забезпечити 100% компенсацію витрат Укрзалізниці на перевезення пільгових категорій пасажирів; компенсувати з Дорожнього фонду 2021 року акцизний податок, сплачений при закупівлі дизельного палива; ввести до складу наглядової ради представника профспілки на громадських засадах, а також внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт, який розширить можливості участі трудового колективу в ухваленні управлінських рішень.

Бубняк також повідомив, що профспілки звернулися до Європейської федерації транспортників (ЄТФ), Міжнародної конфедерації профспілок залізничників і транспортних будівельників (МКПЗ), Міжнародної організації праці (МОП). "Ми отримуємо листи з підтримкою від цих організацій. Сподіваюся, що завтра на акції зможемо їх пред’явити представникам влади", – сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року залізничники протестували під Мінінфраструктури. Тоді вони вимагали звільнення керівництва Укрзалізниці, підвищення заробітної плати та припинення процесу ліквідації залізничних медичних закладів, в яких діє своя система профілактики та лікування профзахворювань працівників залізниці. Окрім цього, протестувальники вимагали зобов’язати Держслужбу з питань праці перевірити дотримання законодавства у комунальних підприємствах "Київпастранс" (м. Київ), "Транспорт" (м. Кам’янське), "Міський тролейбус" (м. Кривий Ріг).