Укрзалізниця за січень перевезла пасажирів на третину більше

АТ «Укрзалізниця» з січень 2021 року збільшило обсяги перевезень пасажирів на 33,1%.

Як передає Укрінформ, про це пресслужба компанії повідомила у Телеграм.

Зокрема, за даними Укрзалізниці, протягом першого місяця 2021 року поїздами далекого сполучення було перевезено близько 1,43 млн пасажирів, в той час, як у грудні 2020 року їх кількість становила 1,07 млн.

В компанії також нагадали, що під час масових зимових перевезень, з 18 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року, поїздам компанії скористалося понад 1,3 млн пасажирів.

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Зокрема, Укрзалізниця під час новорічних свят – з 31 грудня 2020 року по 3 січня 2021 року перевезла у далекому сполученні 196,1 тис. пасажирів. У швидкісних поїздах Інтерсіті+ за вказаний період було перевезено 33,1 тис. пасажирів.

"Найбільшим попитом користувались поїзди в західному напрямку, в яких було перевезено 104 тис. пасажирів, у тому числі в поїздах Інтерсіті+ - 9,3 тис. пасажирів", - поінформували у транспортному відомстві.